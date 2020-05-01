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對內政部廢止處分提訴願 婦聯會：不信公理喚不回

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導

婦聯會因拒絕轉型為政黨，遭內政部要求解散清算。婦聯會下午將至行政院訴願委員會，對內政部不當廢止該會立案提起訴願，並向台北高等行政法院聲請停止執行，婦聯會表示，不信公理喚不回，不信青史盡成灰。

婦聯會表示，由故總統蔣中正妻子宋美齡創辦的婦聯會，服務社會已逾70年，如今在黨產會與內政部聯手操作下，財產被不當沒收、組織被廢止立案，實在是民粹政治下的悲劇，令人痛心疾首。

「蔣夫人的創會美意，愛國、敬軍、照顧弱勢、服務社會的理念，應該繼續傳承下去。」婦聯會批評，內政部廢止婦聯會立案處分違憲且不合法，司法是保障人民權益的最後一道防線，將全力尋求司法救濟，堅持抗爭。

婦聯會上午常務委員會決議，婦聯會將堅持公益、永不屈服、抗爭到底，會中並通過律師擬具的訴願書狀，下午立即啟動司法抗爭，爭取救濟。婦聯會指出，內政部這種高壓威權作法，今日婦聯會受害，明日者何人？盼司法慎予審酌。

婦聯會表示，民進黨主導的立法院在民國106年12月審議政黨法時，臨時加入限令政治團體必須轉型為政黨規定，與政黨法立法意旨無涉，「項莊舞劍，意在沛公」，具高度針對性，

婦聯會批評，政黨法相關規定，不僅明顯違背憲法對人民基本權利的保障，侵害言論自由、結社權、財產權等，且違反法不溯及既往原則、比例原則，對民主自由的傷害無以復加。

婦聯會 內政部 司法

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