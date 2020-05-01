開先例 中選會用Google地圖公開罷韓投票所洽借情形

中選會今天表示，為了讓高雄市民瞭解市長罷免案選務進度，中選會結合Google地圖公開高雄市各區、各里的投票所洽借情形；根據中選會統計資料，韓國瑜罷免案投開票所完成洽借比率約六成五，其中三民區未完成洽借的比率最高，超過八成。

中選會今天發布新聞稿，表示這次罷免案應設置1823所投票所，將於5月5日確認投票所設置地點，5月11日公告投票所設置地點。

中選會表示，依據高雄市選舉委員會彙整高雄市各區公所洽借進度，在4月22日第1次回報時完成洽借的所數為1513所，4月27日第2次回報時完成洽借所數為1367所，減少146所，4月30日第3次回報完成洽借所數1182所，又減少185所，兩次回報共少了331所。

中選會說，為了讓高雄市民了解市長罷免案投開票所設置狀況，中選會已將資料公布於中選會網站，民眾可至以下網址查詢：https://web.cec.gov.tw/preview/cms/33130。

根據中選會提供的網址資料，罷免案投開票所已完成洽借比率為64.84%，未完成洽借比率最高的行政區為三民區82.01%，接著是旗津的72.22%，另外有桃源、那瑪夏等15個行政區已完成洽借。