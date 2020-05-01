吉利亞與國際夥伴增產瑞德西韋 尚不包含台灣

美國生物製藥公司吉利亞（Gilead）宣布將與國際夥伴合作增產新冠肺炎實驗性藥物「瑞德西韋」（Remdesivir），目前合作夥伴來自北美、歐洲與亞洲，尚不包含台灣。吉利亞公司表示，目前尚在尋求台灣以及全球其他地區的合作夥伴，期能共同實現「瑞德西韋」的生產目標。

美國國家過敏與傳染症研究所（NIAID）進行的全球性的「瑞德西韋」臨床試驗獲得正面結果。數據顯示，接受瑞德西韋治療的新冠肺炎患者相對於安慰劑組的患者，有較快的復原速度。

同時，由吉利亞公司主導的三期多國多中心的試驗（SIMPLE）也傳出捷報，該公司昨天發布對於新冠肺炎重症患者的最新臨床試驗訊息。試驗數據顯示，越早使用這項藥品越有優勢，且五天療程跟十天療程均能改善重症患者的呼吸功能；當療程縮短，醫療資源就有機會再釋出。

吉利亞公司今天表示，目前正著手建立一個由醫藥和化學製造公司組成的多地、多元化供應鏈，盼協調各方面共同努力擴大原材料供應和生產能力。目前改進生產流程後，已大大縮短從原材料到成品的製造交貨時間。

吉利亞公司表示，目前藥品供應鏈上的合作夥伴來自北美、歐洲與亞洲。尚在尋求台灣以及全球其他地區的合作夥伴，期能共同實現「瑞德西韋」的生產目標。