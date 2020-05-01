江啟臣投書IDU 籲中共支持台灣參加世衛組織

新冠肺炎疫情蔓延全球，我國防疫表現在國際備受肯定。國民黨主席江啟臣今天在國際民主聯盟（IDU）以「被排拒但仍有能力與意願：台灣在疫情中的故事」為題投稿，表示台灣需要參與世界衛生組織（WHO），而世界衛生組織也需要台灣。

江啟臣投書中呼籲，希望中共當局與世界其他國家，能尊重並支持我國人民欲參與世衛組織且做出貢獻的訴求。

國民黨表示，江啟臣此篇投書專文顯示，無論國民黨執政或在野，均全力支持讓我國重返世衛組織的理性、靈活外交政策。

江啟臣在投書中表示，台灣公衛醫療進步與具高度警覺性人民，有效降低這次新冠病毒疫情衝擊；但中國大陸與香港經濟因疫情衰退，台灣的經濟仍因此遭到雙重打擊。

江啟臣投書中也提到，對國內後續紓困措施，國民黨主張立即推動有排富條件的發現金紓困方案，取代民進黨政府疫情結束後發酷碰券（折價券）計畫；國民黨是負責任的在野黨，後續會密切監督民進黨政府疫情中有違法侵害人權之虞作為。