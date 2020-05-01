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聲援台灣參與WHA AIT臉書啟動倒數系列貼文

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
AIT啟動「世界衛生大會倒數計時」臉書系列貼文，從今天開始到世界衛生大會舉行前，每天都會分享貼文聲援台灣參與。圖/取自AIT臉書
AIT啟動「世界衛生大會倒數計時」臉書系列貼文，從今天開始到世界衛生大會舉行前，每天都會分享貼文聲援台灣參與。圖/取自AIT臉書

美國在台協會AIT）今天表示，美國支持台灣以觀察員身分受邀參加本月將召開的世界衛生大會，AIT啟動「世界衛生大會倒數計時」臉書系列貼文，從今天開始到世界衛生大會舉行前，每天都會分享貼文聲援台灣參與。

AIT今天在臉書上表示，美國堅信台灣在世界衛生中扮演要角，且應以觀察員的身分受邀參加本月將召開的世界衛生大會，將台灣納入世界衛生大會將有助於實現全民健康的目標，並幫助台灣與世界分享成功預防新冠病毒的台灣模式。

AIT表示，將啟動「世界衛生大會倒數計時」臉書系列貼文，支持台灣的國際參與。即日起至世界衛生大會召開，AIT每天都會分享貼文聲援台灣參與世界衛生大會及擴大台灣的國際舞台。

AIT 美國在台協會

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