聽新聞
test
0:00 / 0:00
聲援台灣參與WHA AIT臉書啟動倒數系列貼文
美國在台協會（AIT）今天表示，美國支持台灣以觀察員身分受邀參加本月將召開的世界衛生大會，AIT啟動「世界衛生大會倒數計時」臉書系列貼文，從今天開始到世界衛生大會舉行前，每天都會分享貼文聲援台灣參與。
AIT今天在臉書上表示，美國堅信台灣在世界衛生中扮演要角，且應以觀察員的身分受邀參加本月將召開的世界衛生大會，將台灣納入世界衛生大會將有助於實現全民健康的目標，並幫助台灣與世界分享成功預防新冠病毒的台灣模式。
AIT表示，將啟動「世界衛生大會倒數計時」臉書系列貼文，支持台灣的國際參與。即日起至世界衛生大會召開，AIT每天都會分享貼文聲援台灣參與世界衛生大會及擴大台灣的國際舞台。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言