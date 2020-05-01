趕罷韓前夕 立院交通委員會下周一考察愛情摩天輪相挺

高雄市長韓國瑜罷免案將於6月6日投票，趕在罷韓前夕，在國民黨團運作下，下周一立法院交通委員會將南下考察愛情摩天輪用地，凸顯民進黨政府卡韓問題，助韓力拚市政爭取支持。交通委員會召委陳雪生證實，確實在黨團要求下安排。

但陳雪生也強調，他一直很關心高雄市政，包含韓國瑜愛情摩天輪政見落實程度，也知港務局在土地使用上有所刁難，高雄市府與港務局合作不順利；國民黨在高雄市沒有黨籍立委，他必須去關心一下，才在黨團交代下，安排南下考察釐清。

陳雪生說，上屆立委任期最後一會期就要求交通部與港務公司對相關爭議做出說明，但至今沒有得到答覆，藐視國會監督權；下去考察是瞭解一下真相，已要求港務公司準備資料，周一提出報告，屆時高雄市副市長葉匡時也會出席討論。

陳雪生說，航港局若能同意與地方政府合作加強碼頭閒置土地利用，對港務推動與市民權益都是好事；中央對韓國瑜有敵意，但中央對於地方政府推動政務，不能因為政黨不同就卡韓。

但陳雪生也不諱言，此行趕在罷韓前夕，當然有力挺黨籍市長韓國瑜意義。

黨團人士表示，請陳雪生協助安排考察，主要是因黨主席江啟臣與黨團總召林為洲近日拜訪黨籍各縣市長時，主動詢問是否有需要黨團在中央協助什麼，高雄市政府提出安排考察愛情摩天輪協調用地問題，才促成此行。

黨團人士表示，黨團協助的不只有高雄市政府，近日澎湖縣政府爭取紓困預算發生困難，黨團也召開協調會協助解決。黨團人士說，下周一考察行程月初就開始規畫，只是細節必須推敲才安排在此時，目前韓國瑜確實有需求。

據了解，原韓國瑜陣營還希望國防委員會能邀疫情指揮中心指揮官陳時中南下考察高雄榮總或近來造成肺炎疫情群聚感染的磐石艦，瞭解防疫措施與善後情形，但綜合評估後未成形，才改由交通委員會安排，考察愛情摩天輪是韓陣營建議。