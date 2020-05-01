前瞻二期預算籌編案今付委 民眾黨盼先說明第一期成效

由蔡英文總統力主推動的前瞻基礎建設第二期預算案籌編計畫，上午在立法院完成一讀，交付委員會審查。不過有民眾黨團人士質疑，前瞻執行率不佳，朝野對於全案付委仍無共識，不知道民進黨政府在急什麼。

上午民眾黨團也一度提案要求全案退回程序委員會重新排案，待朝野有共識後再行提出，但經表決，雖民眾黨、時代力量黨團與出席盯場的國民黨立委鄭正鈐、翁重鈞均支持退回，但仍不敵民進黨人數優勢，全案交付經濟委員會審查。

民眾黨團人士質疑，第一期前瞻預算案明年7月12日才到期，第一期4200億元預算案整體執行率民進黨也沒有說明，第二期預算籌編近日朝野協商也沒有結果，民進黨急著現在就把第二期預算案籌編計畫付委，用心為何？

民眾黨團人士說，若依民進黨團主張要據預算編列程序在前一年完成立院審查，下會期與下年度總預算一起付委審查就好；民進黨現在連2100億元防疫紓困預算該怎麼用都說不清楚，現在又急著要第二期4200億元，根本是想建構小金庫。

國民黨團總召林為洲則緩頰，今天付委的僅是前瞻基礎建設第二期預算案籌編計畫，之後朝野仍能協商，計畫通過後行政院才會正式提出第二期預算案，到預算案提出，整體審議程序至少還有兩個月，國民黨團後續會嚴格把關。