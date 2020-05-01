殺鐵路警判無罪 蔡總統表態支持依法上訴

鐵路警察李承翰遭鄭姓男子殺害案，嘉義地院昨一審判決鄭男無罪。內政部長徐國勇、法務部長警政署長陳家欽昨均表示，無法接受，將依法上訴。總統府發言人丁允恭今天表示，「總統支持檢方依法上訴之決定；同時，目前嫌犯已還押看守所，相信相關單位能依法採取適宜的處置，以保障社會安全。」

李承翰去年7月3日處理鄭姓男子逃票糾紛，遭鄭男持刀刺死，嘉義地院昨以鄭患思覺失調症，行為時無辨識能力，判鄭無罪，但命強制就醫5年，並令50萬元交保。

這項判決，引發社會議論。李承翰父親昨直言，「太離譜」。警界大家長陳家欽昨也說，針對這樣的判決，感到憤怒、無法接受，全體警界對此判決感到不滿。

去年這起兇殺案案發隔天，蔡總統親自南下嘉義，慰問李承翰家屬。蔡總統當時表示，「希望承翰是最後一個犧牲的警察」。年輕員警因公殉職，大家都非常心痛與不捨，她一方面要感謝全國警察辛苦執行任務，保衛人民，也要對執勤時面臨的暗沉挑戰，持續檢討。政府會好好檢討，讓員警在執勤時能夠有更安全的執勤環境