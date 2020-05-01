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罷韓團體指李佳芬施壓 韓國瑜駁斥：我太太哪裡管過高雄的事

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄市韓國瑜今早打破沈默回批罷韓團體，護衛親人。記者王昭月／攝影
高雄市韓國瑜今早打破沈默回批罷韓團體，護衛親人。記者王昭月／攝影

高雄市罷韓投票將在6月6日舉行，有罷韓團體指高雄市長韓國瑜妻子李佳芬涉及施壓，要教育局及民政局不出借場地供罷免投開票，高雄市長韓國瑜今早就此打破沈默，反問，我的太太佳芬姊哪裡有管過高雄市的事，回批罷韓團體忘不了權力的甜美滋味，不只抹黑造謠還缺德。

韓國瑜今早主持高雄中山沿海路全面翻新工程竣工典禮，會後被問到妻子李佳芬涉及施壓反制罷韓團體，打破日來的沈默，護衛家人。

韓國瑜說，罷免團體這段時間所有的行動與宣傳，我都沒有說過一句話，就專心拚市政，做好防疫工作，罷免團體怎麼講我都不回應，只做好本份的工作，為市民打拚努力。但罷韓團體講到我的太太「佳芬姊」打電話給教育局及民政局，我想請問這些罷免團體，你們自己有沒有爸爸媽媽，有無兄弟姊妹，老婆孩子，你講到我的家人幹什麼？

韓說，我很清楚，罷免團體一直在罷免、罷免。罷免，有你心中忘記不了權力甜美的滋味，你們就認真的去罷，用力的去罷，我都沒有意見，最終裁判是高雄市民。但你罷免團體動不動就指責到我的家人，「我的太太李佳芬哪裡有管過高雄的事情，為什麼要這樣子做咧」。

韓國瑜表示，罷韓團體你繼續根據自己的理想、想法，去做你們的事情，但高雄市民看得非常清楚，你們就是希望再重新奪回權力，那個滋味對你們來講是很甜美的，我們這個團隊就是幫高雄人民打拚。

韓並說，高雄市民6月6日那天會做最聰明最智慧的決定，在此過程，呼籲罷韓團體不要再攻擊到韓國瑜的家人，因為你們講這個已不光是抹黑造謠，而且還缺德。我鄭重呼籲，「我一樣，市政優先，防疫第一，幫高雄市打拚」，6月6日由高雄市民朋友來決定，我們市府團隊的留，還是去。

韓國瑜 罷免 高雄市

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