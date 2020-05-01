川普強烈暗示：中國利用病毒破壞美經濟和美中貿易協定
華盛頓郵報報導，美國總統川普強烈30日強烈暗示，中國可能利用新冠病毒破壞美國經濟和美中貿易協定。
被記者問到他是否相信中國大陸國家主席習近平誤導他，川普回答：「這個嘛，鐵定是有什麼，鐵定是有什麼。」
他還說：「我不想說誤導或沒誤導。我想告訴你，我的意思是，希望不久的將來，我能在某個時間點給你答案。但我要告訴你，看看一個半月前、兩個月前這個世界發生了什麼事。我們本來擁有全球歷來最強勁的經濟。突然之間，我不得不關閉經濟。我必須關閉這個國家。」
他不排除派美國調查人員到中國「弄清楚」發生了什麼事，看「中國是否犯了錯，或由一個錯誤起頭，然後犯了另一個錯誤，或是有人故意做了什麼。」
川普29日接受路透專訪時聲稱，中國會「竭盡全力」確保他無法當選連任。
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