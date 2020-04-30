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韓國瑜29日遞交答辯書 強調價值觀及坦然態度

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄市長韓國瑜今視察幸福川清淤完工及通水情形。記者蔡孟妤／攝影
高雄市長韓國瑜今視察幸福川清淤完工及通水情形。記者蔡孟妤／攝影

罷免高雄市長韓國瑜投票6月6日登場，依規定韓國瑜應在4月30日前遞交答辯書，韓國瑜幕僚證實，韓國瑜29日即遞交答辯書。據了解，答辯書由韓國瑜親自處理，陳述他堅持做事的價值觀、一路以來的心路歷程及坦然面對的態度。

中選會4月17日公告罷免案成案，6月6日舉行罷免投票。韓國瑜幕僚今證實，韓國瑜已在29日遞交罷免答辯書。中選會預計5月5日發布罷免公告時，一併揭露完整的答辯書內容。

韓國瑜幕僚受訪表示，答辯書內容由韓國瑜親自處理過，主要陳述他的價值觀，堅持做對的事，只要從事公職，就絕不忘記肩膀上的責任。內容也描述他坦然面對的態度，即一路走來的心境、心路歷程。

另也有幕僚協助整理韓國瑜在高雄執政1年多的施政成果，也有幕僚忍不住為韓抱屈說，乾脆寫「問心無愧」就好，明明認真做事，卻總被綠營批得一文不值。

罷韓團體去年12月底提出罷免韓國瑜的理由，包括韓國瑜當選高雄市長4個月內宣布被動選總統；市政滿意度調查連續不滿意度最高；任由市政荒廢停擺，政見變成謊言；及「韓流」是不正常紅媒介入台灣民主的結果。

罷韓團體也指韓國瑜屢發表性別、國籍歧視言論，損及城市及國家形象，如「鳳凰都飛走了，進來一堆雞」、「瑪麗亞」等語。

中選會將於5月5日發布罷免公告，公布投票時間、罷免理由書及答辯書等；高雄市選委會將在5月11日公告投開票所設置地點。另電視罷免說明會擬於5月22日至6月5日間舉辦，韓國瑜目前傾向不參加，但仍要做最後評估。

韓國瑜 罷免 投票

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