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強調兩岸分治不分裂 洪秀柱：九二共識換掉準死無疑

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨前主席洪秀柱。本報資料照片
國民黨前主席洪秀柱。本報資料照片

國民黨改革委員會近日針對兩岸論述進行討論，未來不排除賦予九二共識新論述。國民黨前主席洪秀柱今表示，賦予新意義是要換名字還是連外套裡的東西都換？「那你就準死無疑！」她強調，兩岸分治不分裂，謀求未來統一，不搞台獨，一切以憲法為主。

「我不曉得我們的看法還有用嗎？」被問到兩岸論述，洪秀柱開頭先自嘲。她說，兩岸關係說難很難，說容易也很容易，這次在疫情發展當中，原本是打破兩岸的僵局最好的機會，可惜民進黨政府雪上加霜的在迫害兩岸關係甚至製造仇恨。

洪秀柱反問現場媒體，請問各位知道九二共識在做什麼？內容是什麼嗎？如果大家能知道九二共識是什麼，那就很好解決了。現在要賦予新的定義，是要換一個名字還是要連外套裡面的東西都換，那就準死無疑。

洪秀柱說，九二共識內容要去看憲法，也就是裡面所講的一個中國原則，兩岸要謀求未來的統一，這都寫在當初的兩會協議之中，只是中華民國覆蓋了一個中國的含意，兩岸認知不同，就叫做各表，現階段不牽涉政治的含意、不談這麼複雜的東西，一切以憲法為主。

洪秀柱說，按照憲法，一個中國原則就是謀求未來的統一，分治不分裂，「兩岸制度不一樣，但一個中國不分裂，也就是不稿台獨」。她在選舉的時候強調提倡和平協議，和平協議不是投降協議，而是坐下來談，不管是參加國際組織或是兩岸未來的發展也好，雙方有一個中國的共同表示，這是她覺得解決兩岸僵局最好的辦法。

洪秀柱說，兩岸問題很容易解決，但如果叫不醒的話也沒辦法，但不要賠上2300萬人的生命跟生活，「國民黨不是執政黨，請民進黨負一切的責任」。

洪秀柱 九二共識 國民黨

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