防疫有功！陳時中等抗疫部會首長 520後可望留任

蔡英文總統第二任即將展開，據了解，受新冠肺炎疫情影響，執政團隊現階段以防疫最為優先，加上內閣團隊防疫獲得肯定，這波520內閣人事僅將小幅改組。包括行政院長蘇貞昌繼續帶領內閣團隊做實事，衛福部、內政部、交通部、教育部、經濟部、外交部等防疫有功的部會首長都可望續任。

擔任中央疫情中心指揮官的陳時中，「抗疫英雄」形象深植人心，政治聲望急速攀升，民進黨內也不乏希望陳時中出任副閣揆的聲浪。不過也因疫情仍持續，加上現任副閣揆陳其邁是否投入高雄市長補選，仍要視6月「罷韓」結果，黨內認為，520這個時間點，陳時中仍會暫留衛福部。未來第二波改組時，再上一層樓。

黨內人士指出，包括衛福部長陳時中、交通部長林佳龍、經濟部長沈榮津、外交部長吳釗燮、教育部長潘文忠、內政部長徐國勇等與防疫攸關的部會，在防疫過程各司其職，不論內部或外部各機構的民調也顯示，內閣團隊獲得民眾高支持度，現階段防疫持續，相關部會首長職務，沒有異動的道理。

最受矚目就是日前發生「部長移送署長」風波，事件的主角內政部長徐國勇雖被蘇貞昌公開砲轟「為什麼要這樣亂？」但由於徐仍深獲總統信任，加上警界基層多數力挺，且是防疫有功的團隊之一，徐可望留任，而這樣的人事安排，也讓未來「蔡蘇關係」受到矚目。