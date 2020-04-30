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罷免投票少借私人場域 曹桓榮：防疫期間避免引起恐慌

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市民政局長曹桓榮表示，私人場域相關民眾有防疫顧慮，所以請區公所洽借罷免投票所時儘量以公家場地為主。圖／高雄市民政局提供
高雄市民政局長曹桓榮表示，私人場域相關民眾有防疫顧慮，所以請區公所洽借罷免投票所時儘量以公家場地為主。圖／高雄市民政局提供

中央選舉委員會今天發新聞稿呼籲高雄市政府教育局、民政局不要限制高雄市選舉委員會借用學校、私人場所辦理高雄市長罷免案投票。高雄市民政局長曹桓榮表示，他請洽借罷免案投開票所的區公所儘量用公家機關場地，避免用私人場地，是為了避免在防疫期間造成民眾不必要的恐慌。

曹桓榮說，有一區公所像以前辦選舉一樣，要洽借某幼兒園當投開票所，引起部分家長不滿，家長問公所，現在防疫期間，和以前選舉的情況不同，為何非借私人幼兒園不可？難道不能借附近的國立高中嗎？如果國立高中為了防疫不願借場地，更需要防疫的幼兒園為何要借場地給選委會？

曹桓榮說，因為許多以前借給選委會辦選舉投開票的私人場所，考慮到防疫問題，擔心一下子上千人去投票，對其場域的住戶、學生和進出的民眾等會有所影響，不斷表達不想借出場地的意見，所以他請區公所洽借場地時，以公家機關場地、包括里活動中心為主，以免造成社區居民、家長恐慌。

高雄市 幼兒園

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