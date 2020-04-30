外交部：我駐法代表未和確診職員接觸 目前正常工作

我駐法國代表處一名職員確診新冠肺炎，外交部今天表示，該名員工是我國籍，而因為代表處上個月下旬就實施遠距工作，確診員工接觸的影響範圍有限，目前和該員工接觸的另一名員工已進行居家隔離，而確診員工沒有和我駐法國代表吳志中有直接接觸，吳志中目前狀況良好，也正常工作。

外交部晚間針對確診員工進行進一步說明；外交部發言人歐江安表示，該案是我駐外館處人員確診首例，基於保護個人隱私，外交部不會提供該同仁的詳細個資，也不會就該人員的職務工作提供詳細資訊。

歐江安說，駐法國代表處從3月下旬就開始實施遠距工作及分組分流上班，所以確診職員可能的接觸影響範圍有限，目前和確診職員同一辦公室的另一名員工已經進行居家隔離，並也依當地醫囑進行採檢，等檢測結果出來後，外交部會對外公布。

歐江安說，確診職員的工作一般不會與僑胞直接接觸，我國政府就該確診案例已經及時通報法方，目前還沒有聽到法方或相關人士有受影響。

歐江安說，考量法國當地疫情，若駐法國代表處近日再有確診案例發生，為維護駐處人員健康及防疫需求，駐處屆時將酌情採取包括暫時關閉領務櫃檯的進一步措施，並隨時對外公布相關發展。