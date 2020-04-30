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被控拒借場地辦罷韓投票 高市教育局：別搞意識型態

聯合報 / 記者楊濡嘉王昭月／高雄即時報導

中央選委會發布新聞呼籲高雄市政府教育局、民政局勿限制高雄市選舉委員會借用學校、私人場所辦理高雄市市長罷免案投票，阻擾選務進行，高雄市教育局長吳榕峯不滿地說，疫情這麼嚴峻，教育局每校設置兩個投開票所，是符合人流的管控，高市選委會應善盡協調責任，不該投開票所釋出不足的責任全壓在高雄市教育局身上。

高雄市選委會表示，罷韓投票預計開設一千八日廿三個投開票所，但至今尚缺四百多個投開票所。至於是不是高雄市政府要學校、寺廟別要外借場地，選委會不願多說，只強調會和中選會商議趕快解決投開票所的問題。

據了解，非前投開票所缺較多的是人口較集中的市中心區，今年總統大選、前年高雄市長選舉，有些市立學校借出七到十間左古的教室當投開票所，目前願借兩間教室的學校居多，不足辦理罷免投開票之用 ，有些本來願借出場地的寺廟，也以防疫為由表達不借。

中選會主委李進勇四月廿日曾到高雄與高雄市選委會協調投開票所事宜，市選委會曾建議商請國公營事業單位、國立大專院校提供場地，不過沒有進一步下文。

高雄市教育局被點名限制學校不出借場地，吳榕峯不滿地說，前陣子疫情嚴峻時，連基隆夜市都限定人潮，防疫要大家共同努力的，高市選委會不溝通商借外面的私人場地不借，把責任全部押在小學，沒有道理。

吳榕峯也說，高市選委會就投開票所一事只開了一次會，且要求「你們 (教育局）同意就好」，態度傲慢，而未善盡溝通協調責任。甚至也沒說明，投完票鳥獸散後，誰負責清消，萬一出問題，家長是會打爆教育電話，不是市選委會。

吳表示，基於防疫，高市教育局只給學校一個原則，就是每校開設兩個投開票所，符合防疫人流控管，至於他們喜歡用意識型態，指涉扺制，「我不會那麼無聊」。

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高雄市 選委會 教育局

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