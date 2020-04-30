傳高雄教育局阻罷韓 中選會：切勿假借疫情妨礙選務

針對外傳高雄市教育局在國小校長的通訊群組中，要求學校減少出借投開票所給罷免高雄市長韓國瑜投票的指示；中選會今天呼籲高雄市政府教育局、民政局配合高雄市選舉委員會，不要阻撓選務工作的進行，妨礙人民正當行使罷免權。

中選會發布新聞稿表示，依據公職人員選舉罷免法第57條第1項規定，公職人員選舉，應視選舉區廣狹及選舉人分布情形，就機關構、學校、公共場所或其他適當處所，分設投票所；以往各種選舉，投票所有將近一半是設在學校，其他則是設在活動中心、機關、團體、廟宇教堂或民宅等。

中選會表示，以今年舉辦的總統副總統及立法委員選舉為例，高雄市設了2006所投票所，其中52.69%投票所設在學校，23.38%設在活動中心，設在廟宇教堂、民宅等場所的投票所則有17.7%，至於前年的九合一選舉，高雄市設了1823所投票所，其中設在學校有48.38%，活動中心24.52%，廟宇教堂、民宅等場所則有20.19%。

中選會表示，這次的罷免案比照前年九合一選舉，將設置1823所投票所，依照委員會議審議通過的罷免案工作進行程序表規定，高雄市選舉委員會將於5月11日公告投票所設置地點，然而從4月17日罷免案宣告成立以來，場地借用進度落後，若高雄市政府教育局限制1間學校只能出借1至2所場地，高雄市政府民政局限制以公家機關、團體、單位為限，勢將導致投票所數大幅減少，造成每一投票所的投票人數增加，民眾排隊等候的時間也會隨之增加，嚴重影響選民投票的便利性，並延宕投開票作業。

而傳出高雄市教育局以防疫為理由要求不要出借太多場地，中選會表示，今年2月8日以來所辦理的30場地方公職人員補選，各直轄市、縣市選舉委員會都已依據中選會訂定的防疫措施規定，落實辦理各項防疫工作，這次的罷免案也有找相關單位開協調會議討論通過防疫計畫，讓防疫措施更完備，「高雄市政府教育局、民政局如對於防疫措施有任何建議，可提供中選會及高雄市選舉委員會參考辦理，切勿恣意假借疫情或以其他空泛事由限制場地借用，妨礙本次罷免選務之進行」。