罷韓投票尚缺4百多投票所 高市選委會：會找足1823個
高雄市選委會辦理罷免高雄市長韓國瑜投票，選委會今天表示，仍以設1823個投開票所為主，到目前為止尚缺約400多個投開票所。有些本來願借出場地的寺廟，最近也以防疫為由表達不想出借，市選會強調會和中選會商議趕快解決投開票所的問題。
據了解，到目前為止投開票所缺較多的是人口較集中的市中心區，今年總統大選、前年高雄市長選舉時有的高雄市立學校借出7間到10間左右的教室當投開票所，到目前為止願借的以2間教室居多，但這不足以提供各該行政區辦理罷免投開票之用，有些本來願借出場地的寺廟，最近也以防疫為由表達不想出借。
中選會主委李進勇4月27日曾到高雄與高雄市選委會協調投開票所事宜，市選委會曾建議可否請國公營事業單位、國立大專院校提供場地？但到今天止，投開票所的問題還未得解決。
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