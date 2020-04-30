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革實院全球募款 羅智強：目標千萬

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
洪秀柱（中）笑虧羅智強（左）說，「如果能募集到大筆資金，下一任黨主席就是你了（眾笑）。」強調糧草的重要。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
洪秀柱（中）笑虧羅智強（左）說，「如果能募集到大筆資金，下一任黨主席就是你了（眾笑）。」強調糧草的重要。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

「穿雲第四箭，千萬糧草來相聚！」國民黨革實院長羅智強30日發起全球募款，盼能捍衛中華民國並守護台灣民主，目前海外興中會已有全球各國16個城市響應，目標100個城市、募款1,000萬。國民黨前主席洪秀柱在記者會中強調，國民黨要有堅強的核心思想，全黨齊心，僑胞才會願意捐款

要給支持者希望

「今天是我卸任黨主席後第一次踏進中央黨部，心中無限感慨。」洪秀柱說，在台南打選戰的時候，曾邀羅智強來當空軍總司令，他說要當陸軍小步兵，從台北騎個小摩托車來，在街頭宣傳，還好沒有人對他不禮貌，很感謝在艱困的選戰中他願意拔刀相助。

洪秀柱強調，華僑畢竟是革命之母，海外捐款1,000萬並非太困難，但要讓人家認為國民黨有希望，才願意捐錢給你，如果國民黨失去堅強的核心思想、中心價值，道路搖擺不定，不能確定下來全黨共同努力，「人家不會捐款給我們。」

「疫情是兩岸遞出橄欖枝的好時機，但卻加劇了分裂迫害。」洪秀柱說，92共識在台灣是各自表述，中共則是擱置爭議，和平協議絕對不是投降協議，千萬不要賠上2,300萬人民的生命跟安定的生活。政府對武漢人民要註記，但對歐美就雙重標準，能否對所有雙重國籍的人都註記，緊急狀況時不得出境，大家安危與共？

力抗執政黨打壓

副院長游淑慧也指出，有企業家說在2016年曾捐款給朱立倫，但資料被秀在監察院網站，後來竟被民進黨的人說，「你有捐給朱立倫，那也要捐給我。」變成被打秋風的名冊，愈來愈多人不敢表態支持國民黨，即使在未來沙龍談一些理性政策問題，也會被說怕被盯上，「這樣的台灣，還是民主自由的台灣嗎？」

「很多企業家都告訴我說，民進黨不是吃素的，要捐款給國民黨都要面臨壓力。」羅智強也說，這次透過小額募款（帳號：19839620），只要捐款9,999以上就能得到革命金章及親筆簽名證書。

羅志強說，未來將成立海外興中會，希望在全球城市有海外基地，目前已經有拉斯維加斯、巴黎、多倫多、柏林、金邊等16個城市，希望能找到100個城市，募到1,000萬，「我們就是蘇乞兒，武功要強，不然真的會被朝廷打死。」

羅智強（左）談到全球募款，洪秀柱（右）說，「打個岔，編號1號要捐多少錢？（眾笑）」羅智強大讚有創意。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

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國民黨 捐款 羅智強

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