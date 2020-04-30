影／為何提蔡英文與練台生吃飯？ 柯文哲：總會提都認識的人

台北市長柯文哲曾遭國民黨議員李明賢在政論節目爆料，與錢櫃董事長練台生政商關係要好，還多次赴約練台生家吃飯作客，柯曾為此公開否認，但私下跟巧遇李明賢聊天時，反問對方「是不是要寫小英寫錯，變成柯文哲？」。柯文哲今(30日)主持防疫兵推時被問到，為何提到小英？柯文哲一時語塞，幾秒後才回「可是我們常常東提西提，總會都提到一個我們都認識的人啊」，柯解釋整件事來龍去脈，直呼整件事是假新聞未澄清，又被穿鑿附會。

近來台灣肺炎疫情趨緩，更連日出現零確診喜訊，柯文哲今天舉行兵推，遭質疑為時已晚，柯文哲則反駁除非台灣完全鎖國，若有確診病例從境外移入，台灣恐怕還是不設防，可能會有韓國先前病例暴增的情況，所以計畫書要寫好擺在桌上，更引用前總統李登輝的名言，「十八般劇本要寫好」，但自己仍不贊成封城演習。