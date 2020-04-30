快訊

打卡5熱點暗藏殺機 怎樣避疫當網美又保命？

圖輯／零確診得來不易 回顧台灣防疫一百天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／為何提蔡英文與練台生吃飯？ 柯文哲：總會提都認識的人

聯合報 / 記者王彥鈞 楊凱竣／台北即時報導
雖然已經多日零確診，但台北市今天仍如期舉行兵推，台北市長柯文哲重申，自己仍不贊成辦封城演習。記者王彥鈞／攝影
雖然已經多日零確診，但台北市今天仍如期舉行兵推，台北市長柯文哲重申，自己仍不贊成辦封城演習。記者王彥鈞／攝影

台北市長柯文哲曾遭國民黨議員李明賢在政論節目爆料，與錢櫃董事長練台生政商關係要好，還多次赴約練台生家吃飯作客，柯曾為此公開否認，但私下跟巧遇李明賢聊天時，反問對方「是不是要寫小英寫錯，變成柯文哲？」。柯文哲今(30日)主持防疫兵推時被問到，為何提到小英？柯文哲一時語塞，幾秒後才回「可是我們常常東提西提，總會都提到一個我們都認識的人啊」，柯解釋整件事來龍去脈，直呼整件事是假新聞未澄清，又被穿鑿附會。

近來台灣肺炎疫情趨緩，更連日出現零確診喜訊，柯文哲今天舉行兵推，遭質疑為時已晚，柯文哲則反駁除非台灣完全鎖國，若有確診病例從境外移入，台灣恐怕還是不設防，可能會有韓國先前病例暴增的情況，所以計畫書要寫好擺在桌上，更引用前總統李登輝的名言，「十八般劇本要寫好」，但自己仍不贊成封城演習。

柯文哲 李明賢 李登輝

延伸閱讀

說蔡總統到練台生家吃飯 柯文哲稱開玩笑

擴大管制兵推參照紐約 柯文哲重申不贊成封城演習

柯文哲要調查稽查制度 考慮八大行業連線消防局

錢櫃火警究責 柯文哲：成立專案小組

相關新聞

影／為何提蔡英文與練台生吃飯？ 柯文哲：總會提都認識的人

台北市長柯文哲曾遭國民黨議員李明賢在政論節目爆料，與錢櫃董事長練台生政商關係要好，還多次赴約練台生家吃飯作客，柯曾為此公...

影／洪秀柱「勉勵」羅智強：好好募款 黨主席就是你

為了籌措募款，國民黨革命實踐研究院今日召開「全球百城募款挺革實院，洪秀柱發穿雲箭」記者會，革實院長羅智強找來柱柱姐助陣。...

高雄黨部主委改選 菊系「小英學妹」力抗海派猛攻

民進黨地方黨部主委、全國黨代表等黨職改選預計5月24日登場，「海派」來勢洶洶推派或支持多人參戰，更在競爭激烈的北、高兩大...

邱國正：中共兩會後將對我施壓 包括軍事恫嚇

中國大陸兩會將於五月下旬召開，國家安全局長邱國正今日研判，兩會後中共對外將有不同動作，將對我國對外工作包括邦交國等關係施...

獨派推制憲公投 2提案送中選會

台灣制憲基金會執行長林宜正今天表示，這次新冠肺炎疫情蔓延，很多人深刻體會到台灣無法在國際上被公平對待，而中國大陸可以在國際上說台灣是它的一部份，是因為在目前的中華民國憲法中，台灣和中國大陸同屬一國，「這個離現實太遙遠」，所以要制定一部台灣新憲法，讓台灣早日成為正常國家。

冷眼集／獨派出招 劍指蔡英文

蔡英文總統即將展開第二任期，沉寂一時的獨派也再度出招，今天將兩項制憲公投送進中選會，包括「您是否同意要求總統啟動憲法改造工程」及「您是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法」，挑動兩岸關係的敏感神經。

政院提名 楊翠、葉虹靈任促轉會正副主委

促進轉型正義委員會在爆出東廠事件後，正副主委懸缺至今，在確定任期延長一年後，行政院決定將代理主委楊翠扶正、副主委則提名現任專委葉虹靈。另外，國家通訊傳播委員會（NCC）部分委員任期將在7月底屆滿，行政院今提出新任委員名單，包含主任委員為現代理主委陳耀祥，以及去年辭職的副主委翁柏宗將回鍋等五人。

我駐法國代表處職員確診新冠肺炎 陳時中：居家隔離中

我駐外人員出現首名新冠肺炎確診病例，我駐法國代表處一位職員日前確診新冠肺炎，外交部今天表示，該職員持續居家隔離，代表處已...

駐外人員首例 我駐法國代表處職員確診新冠肺炎

我駐外人員出現首名新冠肺炎確診病例，我駐法國代表處一位職員日前確診新冠肺炎，外交部今天表示，該職員持續居家隔離，代表處已...

觀察站／交部公親變事主

政府在第一波防疫工作上，成功結合衛福部健保署的「健保快易通」App做為預購口罩的介面，讓推廣多年的App爆紅；同樣的手法，卻讓交通部「高速公路1968」App吃了大悶虧，公親變事主。

觀光業者：以中華電信手機用戶訂參數 準確率待檢驗

五一連假明天開始，交通部1968各風景熱區、熱點今天都顯示正常，南投縣黃姓觀光業者說，這樣比較符合實際狀況，免得遊客過度緊張，但1968設定參數是以中華電信手機用戶為主，市占率約四成，其他機用戶是否在熱區無法呈現，準確率仍待檢驗，建議南投縣政府比照台中市在熱門風景區架設監視器，呈現人流實際狀況，提供遊客參考。

1968防疫 人潮參數還在調

交通部高公局1968App新增人潮示警功能，部分地方首長不滿其準確度及熱點選擇。交通部說，昨晚中華電信大數據處已把承載容量放入並上架，目前為止顯示狀況比較真實，但仍會密切觀察與調整，希望明天優化完成供民眾出遊參考。據了解，新版除拉高警示基準，也會從防疫建議的敘述來呈現紅、黃、綠燈的定義。

熱門新聞

圖表看疫情／我駐法代表處職員確診 南韓2個月來首見無本土病例

川普：不延長社交距離準則 下周開始趴趴走

金正恩現況 邱國正：公開情報顯示他生病了

連4天0確診 陳時中：防線退到個人

新冠肺炎死亡者超越中國 巴西總統：那又怎麼樣

中研院最新發現：新冠病毒已演化6大病毒株 致死率恐越高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。