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日無償贈法匹拉韋獨缺台灣 周志浩：是我方婉拒了

聯合報 / 記者陳婕翎楊雅棠邱宜君簡浩正羅真／台北即時報導
日本因應疫情，將儲備200萬人份法匹拉韋。示意圖／星島網
日本因應疫情，將儲備200萬人份法匹拉韋。示意圖／星島網

新型流感藥物法匹拉韋被視為對治療新型冠狀病毒疾病具療效，日本政府決定將無償提供法匹拉韋給荷蘭、菲律賓等38國，台灣近日贈送200萬片口罩給日方，但這次藥物贈與名單卻沒有台灣，引發熱議，指揮中心表示，日方確實有徵詢，但目前認為療效證據不足，才婉拒日方好意。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳表示，法匹拉韋是作為抗流感使用，中國疫情剛開始的時候有某些醫院用認為，新冠肺炎患者服用後有改善效果，被認為是未來可能的藥物選項之一。

但張上淳說，之後在體外試驗發現，法匹拉韋對於新冠病毒的效果並不理想，雖在沒有其他特效藥物的選擇之下，法匹拉韋可以當作一個考慮項目，但在我國專家小組討論中，參考當時法匹拉韋療效相關資料未列入指引，就臨床端的立場來說，並不是急迫想要使用的藥物。

張上淳表示，更早之前為了迎戰流感，已經準備了一批法匹拉韋藥物在國內，並不是手上沒有藥物；中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩也說，日方之前有託管道徵詢我們是否有需求，一方面我國有少量儲備，二是專家委員會暫時覺得證據不太族，故暫時婉謝日方好意。

新冠肺炎 COVID-19

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