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慶零確診蔡英文送陶杯慶祝 防疫五月天為「五0」舉杯

邱國正：中共兩會後將對我施壓 包括軍事恫嚇

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
中國大陸兩會將於五月下旬召開，國家安全局長邱國正今日研判，兩會後中共對外將有不同動作，將對我國對外工作包括邦交國關係施壓，乃至於採取軍事恫嚇，都將對我造成壓力。記者胡經周／攝影
中國大陸兩會將於五月下旬召開，國家安全局長邱國正今日研判，兩會後中共對外將有不同動作，將對我國對外工作包括邦交國關係施壓，乃至於採取軍事恫嚇，都將對我造成壓力。記者胡經周／攝影

中國大陸兩會將於五月下旬召開，國家安全局長邱國正今日研判，兩會後中共對外將有不同動作，將對我國對外工作包括邦交國等關係施壓，乃至於採取軍事恫嚇，屆時都將對我造成壓力。

邱國正上午應邀列席立法院外交及國防委員會，就「國家情報工作執行狀況與疫情影響下國際事態研析」為題提出報告。民進黨立委羅致政質詢表示，美歐包括美國、澳大利、英國等廿餘國，目前正為新冠肺炎疫情向中國大陸究責，此舉否是有計畫的串聯？

邱國正回應表示，是因中國大陸許多動作讓歐美國家感受到中共要利用此時擴權。他以情報工作角度研判，這是一種串聯，試圖要追究中國大陸病毒起源、隱匿疫情，未通報導致蔓延之責，導致產生經濟、人員損傷、醫療進行索賠。

至於中國大陸是否在疫情發生初期涉搜購、囤積醫療裝備？邱國正說，耳聞都屬零星訊息，也耳聞有大量搜購農糧的問題，國安局會持續注蒐。

而針對中共將在五月底召開兩會，擺脫疫情後，對外軍事或政治有不同甚至更大的動作？邱國正表示，兩會召開已延兩個月，顯示中共疫情已有管控。研判會有不同動作，因為中共勢將試圖弭補疫情期間所受傷害。我國包括邦交國、對外工作、共軍軍事恫嚇等，都會對我造成壓力。

民進黨立委蔡適應也詢問，國安局是否曾掌握中共內部資料，顯示共軍近期積極在台灣周遭演訓一事，是在展示軍力未受武漢肺炎影響，或在找可能的衝突點？邱國正表示，國安局並未掌握相關情資，但依其報章媒體或國外合作友邦甚至特工人員，陸續所回傳、綜整情資，「都是有可能的，有很多動作」，針對共軍動態，國安局有數據，但不便對外說明。衝突有很多選項，但目前傾向共軍是為強調軍力不受疫情影響。

疫情 國安局 中共

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