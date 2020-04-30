我駐法國代表處職員確診新冠肺炎 陳時中：居家隔離中

我駐外人員出現首名新冠肺炎確診病例，我駐法國代表處一位職員日前確診新冠肺炎，外交部今天表示，該職員持續居家隔離，代表處已立刻依據外交部之前擬定的緊急應變計畫進行相關因應措施。

指揮中心指揮官陳時中在今天下午的指揮中心例行記者會中也證實，法國代表處職員確診，在法國如果不適症狀嚴重就在家休養。以收集到的報告來說，該職員4月23日進行採檢、4月27日確診，「他現在在家裡居家隔離中，症狀已經消了，後續還要根據疑似診斷去看能否解除。」

外交部也表示，駐法國代表處已立刻依據外交部之前擬定的緊急應變計畫進行相關因應措施，包括與該名確診職員在同辦公室的人員，立刻進行居家隔離14天，代表處已全面消毒辦公室及公共區域等。