駐外人員首例 我駐法國代表處職員確診新冠肺炎

我駐外人員出現首名新冠肺炎確診病例，我駐法國代表處一位職員日前確診新冠肺炎，外交部今天表示，該職員持續居家隔離，代表處已立刻依據外交部之前擬定的緊急應變計畫進行相關因應措施。

外交部發言人歐江安表示，駐法國代表處一位職員因出現若干症狀，憑醫囑在23日接受採檢，進行居家隔離，27日確診，目前該職員持續居家隔離，但已無任何症狀，後續須經當地醫生依據規定專業判斷後，才能返處上班。

歐江安說，駐法國代表處已立刻依據外交部之前擬定的緊急應變計畫進行相關因應措施，包括與該名確診職員在同辦公室的人員，立刻進行居家隔離14天，代表處已全面消毒辦公室及公共區域等。

歐江安說，駐法國代表處3月下旬開始實施遠距工作及分組分流上班，持續正常運作，提供當地台僑服務及協助，由於法國疫情持續蔓延，若駐法國代表處近日再有確診案例發生，為維護駐外人員健康及防疫需求，外交部屆時將酌情暫時關閉代表處領務櫃檯，並隨時對外公布相關發展。