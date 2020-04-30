外館協助 30位滯留印度國人經仁川轉機昨晚抵台

外交部今天表示，30位滯留孟買的國人從孟買搭乘韓國航空經仁川機場，昨天晚上順利返台，外交部對於韓國在這次國人返國事宜所提供的便利與協助表達謝意。

外交部發言人歐江安表示，印度從3月25日起全國封鎖至今，滯留當地國人持續向駐印度代表處請求協助，掌握到韓航從孟買赴仁川航班訊息後，就通知有意願國人訂位，並由駐韓國代表處同步確認符合韓國轉機規定，總計30位滯留孟買國人自孟買搭乘韓航經仁川機場，轉乘長榮航空於4月29日晚間9點順利返國。

歐江安說，對於韓方在此次國人返國事宜所提供的便利與協助，我方也表達謝意，政府將持續關注其他旅居印度及南亞的國人相關動態，並提供必要協助。