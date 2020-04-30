感謝多日零確診 黃偉哲贈陳時中999朵火鶴花專人今送達

台南市長黃偉哲致贈衛福部長陳時中999朵火鶴花，六甲區農會總幹事許書豪及台灣火鶴花產銷發展協會理事林芳珠今天代表送達，由衛福部疾病管制署秘書室主任吳詠智代表疫情指揮中心收下火鶴花。

黃偉哲市長表示，新冠肺炎連4日零確診，他代表台南市民向陳時中部長率領的疫情指揮中心團隊表達感謝之意，希望疫情中心攏「乎好」，防疫成功！所贈送的999朵火鶴花，由六甲區農會許書豪總幹事及台灣火鶴花產銷發展協會林芳珠理事，親自從台灣火鶴花最大產地「台南市六甲區」，直送中央流行疫情指揮中心，藉由火鶴花語「熱情、熱心、關懷與衷心的祝福」來感謝辛苦的防疫人員們。

台南市長黃偉哲昨天在宣傳母親節送火鶴花行銷時，聽到中央流行疫情指揮中心宣布連4天零確診，肯定防疫做得好，因荷蘭感謝台灣送口罩，回贈3999朵鬱金香，黃偉哲想到也送台南火鶴花給陳時中，表達台南市民的感謝，也提到台南市母親節表揚將不取消，但會加強分流防疫。

農業局表示，火鶴花為台南市重要的花卉產業，主要以外銷為主，生產面積約53公頃，位居全國之冠，又以六甲區為本市最大產區。然而受新冠肺炎疫情嚴重衝擊，今年1-3月出口總值約1635萬元，較去年同期減少20%。

黃偉哲大力行銷，鼓勵母親節買火鶴花送媽媽，農業局也推出母親節火鶴花傳情活動，前往指定花店即可購買「台南市母親節限定花束」。花束由火鶴花、洋桔梗等台南特色花卉所組成，限量2000束，每把花束200元，預購只要100元，。

此外，5月8日至10日期間，在麻豆、六甲、善化、新市、鹽水、下營、官田、永康及台南市農會等共9間農會超市，消費滿200元農特產品，即贈送火鶴花1支，請民眾台灣花卉，送火鶴「乎咱攏好」！