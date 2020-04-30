影／防錢櫃五死悲劇重演 藍委籲修消防法加重刑責
台北市錢櫃KTV發生大火釀5死悲劇，國民黨立法院黨團書記長蔣萬安、立委萬美玲、洪孟楷共同召開記者會，要求修正「消防法」提高罰緩，嚇阻業者僥倖的心態。
萬美玲表示，錢櫃林森店26日發生大火釀5死悲劇，她檢視「消防法」相關規定，發現「消防法」現行的規定讓業者若被稽查到消防安全有違規情形時，主管機關都必須先通知管理人限期改善，而無法立即開罰，她認為這是業者敢關閉消防警報器的主因之一。對此，她提出修法，未來將明定業者如有嚴重違反消防安全設備規定時，主管機關除可要求限期改善，也可直接開罰，最高可處新台幣50萬元。
洪孟楷說，包商因施工契約進場，為了方便作業，如讓消防安全設備及警報器運作停擺，導致無法維持正常運作，目前消防法無法對包商追究，因此他也將提出修法，新增「維持正常運作」的問責條文內容來加重刑責，希望有效嚇阻便宜行事的業者。
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