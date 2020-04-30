520人事布局農委會主委是？ 陳吉仲：個人去留不是重點

新冠肺炎疫情趨緩，520人事布局已開始，農委會主委陳吉仲去留，仍是農業界關注焦點，陳吉仲今天在立法院表示，他個人去留不是重點。

立法院經濟委員會今天進行「農田水利法」草案逐條審查，電子媒體問起陳吉仲在中興大學的借調即將在520期滿，未來的去留意向；他表示，現在還在防疫期間，今天審查農田水利法，他現在的工作是要把該通過的法案盡快通過，他個人的去留不是重點。

雖然陳吉仲曾說自己到520借調期滿，過去也曾對外宣稱，若有機會，他想去試試USAID國際美援計畫組織，到世界銀行去作某個國家的農業基礎工程規劃，並協助執行到位。

但根據教育人員任用條例，中興大學教師借調每次以四年為限，但借調擔任有任期職務，且任期超過四年者，借調期間依其任期辦理。借調期滿歸建後，得再行借調。前項借調期間合計不得超過八年，借調期間並應辦理留職停薪；若依照此規範，陳吉仲似乎沒有借調期滿的問題。

陳吉仲留不留任，農業界眾說紛紜，有一說是，農委會今年會升格為農業部，因此推估陳吉仲520後，仍會繼續留任農委會主委；但另有一說，則是傳有綠營農委會前官員在行政院力薦，520後農委會主委會由一位非農業出身學者擔任。