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推制憲公投 制憲基金會：定新憲法讓台灣成為正常國家

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
台灣制憲基金會提出兩項公投「您是否同意要求總統啟動憲法改造工程」、「您是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法」，今天將提案送件中選會。記者徐偉真/攝影
台灣制憲基金會提出兩項公投「您是否同意要求總統啟動憲法改造工程」、「您是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法」，今天將提案送件中選會。記者徐偉真/攝影

台灣制憲基金會執行長林宜正今天表示，這次新冠肺炎疫情蔓延，很多人深刻體會到台灣無法在國際上被公平對待，而中國大陸可以在國際上說台灣是它的一部份，是因為在目前的中華民國憲法中，台灣和中國大陸同屬一國，「這個離現實太遙遠」，所以要制定一部台灣新憲法，讓台灣早日成為正常國家。

台灣制憲基金會是由總統府資政辜寬敏成立，去年成立時，包括即將在下個月就任副總統的賴清德也出席。未來若是這些公投案正式成案，民進黨的態度成為焦點。

台灣制憲基金會提出兩項公投「您是否同意要求總統啟動憲法改造工程」、「您是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法」，今天將提案送件中選會，林宜正說，這是來自台灣包括離島的所有縣市、超過3千位期待台灣可以透過制憲公投來完成國家正常化的所有人，一起成為公投共同提案人。

林宜正說，台灣經歷30年的民主進程，賦予台灣人民有權決定台灣的未來，他能理解一黨專政下成長的中國大陸官員很難體會台灣的民主，這是台灣歷史上第一次制憲意向公投，若「北京的朋友」真的關心台灣，應該要好好看看這場運動的意涵，他不希望引起任何誤解，若北京的朋友想了解，可以隨時跟他聯絡，他會提供完整訊息。

林宜正說，基金會去年做了四次民調，結果顯示70%的台灣人贊成支持台灣要制訂一部符合台灣現況的新憲法，30年前台灣只有13%的人認自己是台灣人，經過30年民主化後，有83%的人認為自己是台灣人，所以台灣的國族認同已經相當高，現在還差一哩路，所以在這樣高度共識的國族上往前走，解決國家認同、國家定位的問題。

林宜正說，中選會做為公投的主管機關，最重要的任務功能就是全力協助人民實現應有的權利，期待今天提交兩個公投案後，無論是後續公聽的過程，希望整個社會能夠有一場對於台灣未來想像的對話，也希望透過公投凝聚社會最高共識。

林宜正說，希望公投做為一個載體，讓所有社會進步的價值進到這個載體，憲法有什麼需要補足的地方，要與時俱進，增加新的價值內涵、充分容納各方意見，「大家不要那麼緊張，中國不要那麼緊張」，他更喊話希望中國大陸官方的代表可以到台灣一起來了解。

台灣制憲基金會執行長林宜正。記者徐偉真/攝影
台灣制憲基金會執行長林宜正。記者徐偉真/攝影

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