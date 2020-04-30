促轉會人事終於「提好提滿」 8任務將續行

行政院今表示促轉會委員提名人選已函請立法院審議。促轉會表示，在延長的任期中，將繼續推動歷史真相還原調查、政黨持有政治檔案之調查與審定、不義遺址保存、威權象徵處理、沒收財產返還、補（賠）償及人事清查等立法與修法評估、研議不當黨產運用規劃，及提供政治暴力受難者療癒服務等轉型正義工作事項。

促轉會指出，根據促轉條例第11條第1項，任務於2年內未能完成者，得報請行政院長延長之；每次以1年為限。鑑於轉型正義工作雖已有具體成效，仍有許多後續推動事項尚待規劃，促轉會爰於109年4月8日函請行政院同意延長任期，經行政院於同月22日函復同意。

促轉會指出，未來將持續積極啟動跨機關的協商，以建構中長期轉型正義工程以確保相關任務的持續性。另一方面，未來工作重點也包括法制工作的推動落實，以及轉型正義總結報告撰寫。

行政院提名名單為，指定現任專任委員楊翠為主任委員、葉虹靈為副主任委員，現任專任委員彭仁郁更換提名為兼任委員；另新提名王增勇、林佳範及陳雨凡等3人為專任委員，新提名徐偉群及蔡志偉等2人為兼任委員，合計更換3人職務，新提名5人，另留任委員許雪姬未異動。