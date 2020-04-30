趙天麟居中牽線 促成我贈美6000副護目鏡

民進黨立委趙天麟今天在立法院舉行出捐贈6000副護目鏡記者會。趙天麟表示，感謝「486先生」陳延昶的捐贈，這批護目鏡皆符合美國及歐盟標準，將捐助給美國前線醫療使用。美方由AIT美國在台協會政治組組長裴德禮代表受贈。

趙天麟表示，得知486先生欲捐贈護目鏡給美國的消息，立刻啟動溝通管道，最後美方正式回復接受捐贈並表示感謝；透過此次捐贈，展現台灣民間的力量，為台灣外交與美國防疫盡一份心力。

陳延昶表示，台灣早期受到美國很多友善的幫忙與對待，大家都知道這次的疫情非常嚴峻，台灣防守得相當棒，但美國的狀況卻不是很好，讓他想到護目鏡是目前在台灣唯一能夠發揮力量的醫療器材，早在半個月前就想捐贈，也感謝趙天麟的居中牽線與協助。

裴德禮表示，對抗新冠肺炎的疫情擴散，是世界各國面臨的挑戰，台灣由於出色的防疫準備與應變措施，現在不但可以與世界分享台灣經驗，並給予各國協助。

裴德禮說，美國的醫療人員正嚴重面臨醫療物資短缺的挑戰，台灣此時伸援手將大大幫助美國所有的醫護人員，相當符合「真朋友、真進展」的美台關係，謝謝台灣在史無前例的危急時刻，作為美國真正的好朋友。

趙天麟說，對於裴德禮提到「真朋友、真進展」的台美關係，自己也有相同感受，目前不只是政府對外伸援手，連台灣民間企業也想盡一份心力，台灣人真的很支持美國，對於美國疫情的嚴峻台灣也感同深受，這次的捐贈活動雖然數量有限，但也代表大部分台灣人對美國的祝福，希望大家可以一起度過難關。