影／民團：疫情紓困　莫忘青少年勞工

針對新冠肺炎影響，政府在第一階段提出2100億紓困振興條例，其中包含幫助各行各業勞工減少停工，或無薪假的衝擊。台少盟今天舉行記者會指出，根據108年主計總處的調查，15~24歲勞工總數為86萬6千多人，呼籲政府不要忘記這群青少年勞工的紓困需求，與長期以來的勞動權益困境。

台少盟秘書長葉大華表示，青少年勞工許多尚在就學，有勞工跟學生的雙重身分，因此青少年勞工的權益應該由勞動與教育部門共同把關，可惜目前青少年勞工許多仍面臨低薪資、工時過長等問題，沒受到勞動保護傘的保護，她提醒社會大眾，尤其是立法部門加緊腳步，責成勞動與教育部門，持續關注青少年勞工的權益。