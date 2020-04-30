促轉會重新啟動 蘇貞昌今提9人補好補滿

促進轉型正義委員會在爆出東廠事件後，正副主委懸缺至今，在確定任期延長一年後，行政院決定將代理主委楊翠扶正、副主委則提名現任專委葉虹靈。另外，國家通訊傳播委員會（NCC）部分委員任期將在7月底屆滿，行政院今提出新任委員名單，包含主任委員為現代理主委陳耀祥，以及去年辭職的副主委翁柏宗將回鍋等5人。

促轉會主委一職由專任委員楊翠代理至今，且專任與兼任委員也都還不足額，目前促轉會僅有代理主任委員為楊翠、專委彭仁郁、專委葉虹靈(兼任發言人)、兼任委員許雪姬、兼任委員尤伯祥。專委與兼委都有2個空缺。

行政院長蘇貞昌日前已簽核促轉會報請延長任期1年的公文，今則提出相關人事名單，指定現任專任委員楊翠為主任委員、葉虹靈為副主任委員，現任專任委員彭仁郁更換提名為兼任委員；另新提名王增勇、林佳範及陳雨凡等3人為專任委員，新提名徐偉群及蔡志偉等2人為兼任委員，合計更換3人職務，新提名5人，許雪姬則未異動。

為了主委缺，蘇貞昌在3月底曾偕同政委羅秉成拜會楊翠，會後，楊翠丈夫、東華大學華文系副教授魏貽君在臉書表示，楊翠獲得了母親、丈夫的諒解及體諒，將承擔艱鉅任務。

NCC人事案，行政院表示，已將提名人選陳耀祥、翁柏宗、林麗雲、王維菁及蕭祈宏等5人名單函送立法院審查；其中指定新任主委為現代理主委陳耀祥，去年辭職的副主委翁柏宗則是回鍋副主委，展開新的任期，另外3位新面孔為台大新聞所教授林麗雲、台灣師範大學大眾傳播所教授王維菁，以及現任主秘蕭祈宏。蕭祈宏為遞補翁柏宗去年請辭的剩餘任期，任期為2年。

行政院表示，提名時皆已併同考量政黨及性別比例，符合相關規定。此次提名作業期盼立法院能儘早依法定程序完成審查，以利通傳會業務得以順利運作。