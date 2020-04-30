社福團體捐款因疫情大減 藍委呼籲政府紓困
國民黨立委蔣萬安、張育美、吳斯懷、徐志榮、廖婉汝等人上午偕同社福團體召開記者會，訴求「小額捐款不要斷、原來捐誰仍捐誰」，也呼籲社會搶救小型社福機構，小額捐款不要斷。
蔣萬安說，很多社福團體在疫情中受到衝擊，政府雖有紓困貸款，但社福團體是靠募款，不要說還錢，連募款都難，希望大家正視社福團體的困境。
吳斯懷說，企業營收減少捐款也變少，很多人放無薪假也無法捐款，消費減少能捐的發票也變少，團體無法自行謀生，他呼籲政府站出來，至少給予維持運作的最低經費補助。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言