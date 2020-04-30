社福團體捐款因疫情大減 藍委呼籲政府紓困

國民黨立委蔣萬安、張育美、吳斯懷、徐志榮、廖婉汝等人上午偕同社福團體召開記者會，訴求「小額捐款不要斷、原來捐誰仍捐誰」，也呼籲社會搶救小型社福機構，小額捐款不要斷。

蔣萬安說，很多社福團體在疫情中受到衝擊，政府雖有紓困貸款，但社福團體是靠募款，不要說還錢，連募款都難，希望大家正視社福團體的困境。