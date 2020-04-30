五一連假 蘇貞昌：政府没有必要升高管制強度

五一連假在即，行政院長蘇貞昌今表示，現在國內疫情趨勢還是持續往好的方向在走，感謝國人能自動自發、配合政府做好防疫，政府也没有必要升高管制強度，但也提醒民眾要把防疫措施變生活準則，用現在一點點的忍耐，換取以後大家可以長時間更安全、自在的出遊，大家互相配合、彼此體諒，不要讓疫情擴散，台灣就可以比別人更早一步走出困頓。

蘇貞昌說，目前全球確診人數已突破310萬人確診、死亡已近22萬人而在國內，已經連續4天全國零確診、連續17天無新增本土案例，確診者429位中，解除隔離達311位，防疫已挺過好幾波衝擊，可謂防疫有成，現在國內疫情趨勢還是持續往好的方向在走，感謝國人能自動自發、配合政府做好防疫，政府也没有必要升高管制強度，未來防疫防線從社區退到個人，進入另一個「個人健康管理」的新生活時代，國人可以走出戶外，但要把防疫措施變生活準則。

但蘇貞昌也提醒，五一勞動節是為了慶祝勞工對社會和經濟所做的貢獻，但在疫情還在持續的這個時候，整個防疫團隊，包括醫護人員、口罩國家隊，從今年以來，已經連續120天没有休息了，盼民眾避免增加社會負擔，休假也可以在家中休息，好好陪家人聊聊天。希望國人用現在一點點的忍耐，換取以後大家可以長時間更安全、自在的出遊。

衛福部則表示，遇上五一連假及大學甄試之南北移動潮，希望民眾在享受休假時光的同時，仍要注意自我保護，落實手部衛生及咳嗽禮節，如有出遊計畫，請盡量選擇戶外開放且沒有人群擁擠現象的地點或場所，隨時調整行程；若本身或家人為慢性病患者、老年人、孕婦、體重過重、嬰幼兒等免疫力較差的族群，則建議避免參加聚會或出入公共場所。

衛福部提醒，如果出現發燒、呼吸道症狀、腹瀉或嗅、味覺異常時，應佩戴口罩，儘速就醫，萬萬不可搭乘大眾運輸工具或前往其他公共場所，落實防疫措施，才能有效降低疾病感染風險，共同度過一個放心又安全的假期。