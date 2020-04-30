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影／東奧延期 綠委質疑運動產業博覽會是否還要辦

攝影中心 / 記者胡經周／台北即時報導
今年2020台灣運動產業博覽會預計在7/17~8/9舉辦，民進黨立委黃國書（右）今天舉行記者會表示，當初用了紓困預算5000萬準備辦理運動產業博覽會，是因為要配合東京奧運，來促進國民運動消費，如今奧運延期，加上疫情，是否適合繼續舉辦。記者胡經周／攝影
今年2020台灣運動產業博覽會預計在7/17~8/9舉辦，民進黨立委黃國書（右）今天舉行記者會表示，當初用了紓困預算5000萬準備辦理運動產業博覽會，是因為要配合東京奧運，來促進國民運動消費，如今奧運延期，加上疫情，是否適合繼續舉辦。記者胡經周／攝影

今年2020台灣運動產業博覽會預計在7/17~8/9舉辦，民進黨立委黃國書今天舉行記者會表示，當初用了紓困預算5000萬準備辦理運動產業博覽會，是因為要配合東京奧運，來促進國民運動消費，如今奧運延期，質疑是否適合繼續舉辦。

黃國書指出，目前因為疫情關係，全國性大型活動都取消，在疫情未來情勢不確定下，貿然舉辦大型活動將有風險，建議體育署應該要與中央流行疫情指揮中心討論是否適宜舉辦大型展覽會。

東京奧運

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