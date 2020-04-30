立法院提案要求國安局 介入偵處銅鑼灣書店店長遭潑漆案

針對台灣銅鑼灣書店店長林榮基遭人潑灑紅漆恫嚇案，立法院外交及國防委員會上午通過臨時提案，要求以國安層級處理，要求國家安全局督促有關情報機關就相關案件的金流、通聯、人脈確實調查，並將偵辦進度在不違反偵查不公開前提下，向國人適度說明。

台北市警方專案小組已在高雄逮獲涉案的鄭姓、曾姓等三名嫌犯。

國安局長邱國正上午應邀列席立法院外交及國防委員委會，就「國家情報工作執行狀況與疫情影響下國際事態研析」為題提出報告。包括民進黨立委趙天麟、蔡適應、何志偉與台灣基進立委陳柏惟連署提案，要求國安局介入處理潑漆案。

提案指出：針對中山銅鑼灣書店負責人林榮基遭潑漆案受到矚目，且已非單一個案，對國人及旅台人士人身及表意自由產生威脅，有關案件並應以國安層級處理，而非以單純刑事案件處理，要求國家安全局督促有關情報機關就相關案件之金流、通聯、人脈確實調查，且確實研析應處，並將偵辦進度在不違反偵查不公開前提下，向國人適度說明。