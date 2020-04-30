影／486先生捐護目鏡給美國 AIT：真朋友真進展
團購企業家486先生（陳延昶）今天在民進黨立委趙天麟牽線下，宣布捐贈6000副護目鏡給美國前線醫療，並由AIT（美國在台協會）政治組長裴德禮代表接受。
486先生表示，護目鏡是在台灣唯一可以允許私人捐贈的器材，希望這一批物資，能給美國朋友們一些小小的幫忙。裴德禮也表示，感謝台灣慷慨捐贈，我們常用「真朋友真進展」一說描述美台關係，謝謝台灣在史無前例的危急時刻，做為美國真正的好朋友。
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