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沈榮津：國內口罩若有餘裕 會建議適度開放出口
經濟部長沈榮津今天表示，關於口罩的政策，原則是以防疫、國內優先，若開始有餘裕的時候，會建議指揮中心適度開放口罩生產廠商出口。但沈榮津強調，經濟部只負責供給，分配要仍要尊重指揮中心，時間點部分還是交由指揮中心決定。
立法院多個委員會聯席會議今天繼續審查「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算追加預算案」，沈榮津會前受訪時，被問及口罩產能提升後，是否會開放出口外銷搶市。他表示，經濟部會持續強化口罩供給，也會對是否開放出口給予相關建議，但分配的問題，還是要尊重指揮中心針對所做出的疫情整體考量。
媒體詢問，此次打造口罩國家隊有功，外傳不排除高升行政院副院長，是否獲徵詢。沈榮津否認，並表示公務人員40多年生涯，每天就是做該做的事，尤其現在防疫期間，緊接著進入紓困階段，要思考的是如何協助產業度過難關，現階段不去思考這些假設性問題。
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