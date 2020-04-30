報派接任國防部長 邱國正：爭議訊息 沒人告知

報派國安局長邱國正可望接任國防部長，邱國正上午在立法院說，這是爭議性訊息，並沒有任何人告知他或與他談這個問題。國民黨立委陳以信則提醒邱國正，若此時轉任國防部長，將成為國安局成立66年來任期最短的國安局長。

邱國正上午應邀列席立法院外交及國防委員委會，就「國家情報工作執行狀況與疫情影響下國際事態研析」為題提出報告。國民黨立委陳以信質詢關切邱國正接任局長現況，同時詢問是否知道國安局成立時間與任期最短的局長。

邱國正表示，他擔任國安局長還不到一年，對國安局業務目前還不能說很嫻熟，但針對國內、兩岸、外交與國際等重點業務都已有掌握。而國安局自43年成立至今已66年，任期最短的是蔡朝明，其第二任很短，但也有一年多。

立委進一步詢媒體報派他接任國安局長，邱國正笑稱，媒體問他，他說這是爭議性訊息，並沒有任何人告知他或與他談這個問題。

陳以信認為，邱國正適合當國防部長，但國安局業務需要許多時間去了解，國安局長需久任才能確保國家安全，邱國正若現在去當國防部長，將會是國安局成立66年以來任期最短的國安局長，希望邱國正任現職久一點。