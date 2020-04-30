金正恩現況 邱國正：公開情報顯示他生病了

北韓領導人金正恩行蹤生死成謎，國安局長邱國正上午在立法院表示，金正恩確實生病。但他稍後說，這並非他個人意見，而是國安局根據公開情報推敲而成。

邱國正上午應邀列席立法院外交及國防委員委會，就「國家情報工作執行狀況與疫情影響下國際事態研析」為題提出報告。民進黨立委蔡適應質詢表示，上午朝野立委詢及到金正恩生死問題，國安局均以保密為由，要求私下向立委說明，邱國正也表示「我們有比外界更多一點資訊」，但他進一步詢問，金正恩身體健康嗎？邱國正對此表示，「他有病才會去...」。蔡適應據此表示，根據國安局說法，「金正恩確實是生病了，但人還好好的」。

但邱國正同時也證實說，針對北韓情勢，目前周遭國家並未出現軍事調動，中共在東北地區、南海軍力、美軍亞太特別部隊、日軍也未有特殊調動。

但邱國正稍後在民進黨立委王定宇提醒後表示，他所有表達都是公開情報可看到的，非他個人意見。是國安局得到訊息後推敲而成。