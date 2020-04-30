農田水利會改官派 立委批如禿鷹取肥肉、改制實為拔樁

農田水利會預計10月改制，立法院經濟委員會今天進行農田水利法草案逐條審查，由於牽涉水利會人員福利、水權、以及數千億的水利會資產，並且牽涉選舉拔樁，朝野攻防角力再起。國民黨今天發動甲級動員，批民進黨視水利會唯一塊又油又肥的肉，如禿鷹般強取豪奪，已改制知名行拔樁酬庸之實。

農委會主委陳吉仲說，外界對農田水利會升格為公務機關不了解，升格為公務機關，所有每個位置都由事務官擔任，怎麼會有酬庸這件事情，整個國家農業水利灌溉設施是永續的，農田水利是公共事業，升格為公務機關，更能服務廣大農民。

立委孔文吉表示，民進黨從轉型正義開始，執政以後，處理黨產會、婦聯會、救國團，到現在的水利會方式如出一轍，強取豪奪威脅利誘，改制是假、綁樁是真；改為官派都在為選舉拔樁，農田水利會財產全數納為國有，根據農委會統計，現今有700多億元，不動產有1200多億，比如北部的七星、瑠公水利會，有大面積不動產，這是國產還是私產應該要分清楚。

立委陳亭妃表示，水利會改制迫在眉睫，水利會員工未來工作權益如何保障，財產如何做到位，不要讓基層認為改為公有後，需要讓農民的水權等相關權益可以加乘，希望盡快審查，下周也排公聽會，會把公聽會的內容做為協商參考。

立委陳超明表示，民進黨就是看見水利會是塊又油又肥的肉，像禿鷹一樣掠奪，農田水利法34條條文裡面，有14條是「由中央主管機關訂定之」，等於隨便你用，這是為了要服務農民還是服務自己？這裡面可以酬庸的位置太多了，現在的政府跟土匪一樣強取豪奪，好的就拿起來，壞的就推給前朝，「母湯阿奈做」(不要這樣做)，現在水利會真正運作比較不好的僅有兩家，你現在水利會變官派，未來水利會務委員、小組長等無給職的工作，要找誰服務農民？

立委陳明文表示，水利會改制為公務機關，人員、水權、資產問題有很多討論，對現職人員全力保障完全不變，會保障做到屆齡退休，攸關國家水源調度，公法人應該配合國家調度，改為公務機關，可以水權國有化、改善擁水自重的狀況。

立委廖國棟說，水利制度過去民間自我管理，還被諾貝爾經濟學得主認為是非常好的制度，怎到了今日，變成非改制不可，改制理由很薄弱，過去蓋烏山頭水庫時，是民眾、農民決策親自上山把圳路建立起來，今天變成龐大資產時，竟然納為國有，是不道德的法案，要如何改制，應該有更多討論，不應該操之過急。