陳文成「彩虹資料」首曝光 被約談原因跟施明德有關

促進轉型正義委員會調查台大教授陳文成命案有新進度，昨在臉書公布警總當年監聽陳文成的「彩虹資料」（監聽紀錄），內容披露，陳文成之所以被約談，係與美麗島雜誌社的往來有關，且關鍵是與民進黨前主席施明德的一通越洋電話。

民國70年7月2日，陳文成遭警總帶走後即無音訊，沒想到翌日被發現陳屍在台大研究生圖書館外的草坪上。促轉會重新調查後發現，警總當時為打消外界疑慮，案發後數次對外發言卻對約談原因含糊其辭，至7月8日警總總司令汪敬煦才公開證實其與美麗島雜誌社的往來有關，關鍵是與施明德的一通越洋電話以及後續與岳父的閒話家常。

促轉會指出，汪敬煦所提的原因，雖然曾出現在約談譯文中，但關於這通電話的內容與紀錄，外界從未看過，也不在歷次調查的檔案資料裡，這次促轉會清查檔案，在檔案局的第六波政治檔案徵集中，發現包含這通電話在內等可以監聽到陳文成動態行蹤的警總「彩虹資料」。

促轉會表示，從這份紀錄可知，民國68年9月30日（美國時間9月29日）零時9分，情治單位截獲陳文成與施明德的越洋電話，10月2日負責監聽的警總電監處將這通電話內容摘錄，以「彩虹資料」的形式呈送總警保安處，封面註明「極機密」，內容是由監聽人員依通話要旨所製作，這也是促轉會在官方檔案中所查到最早一份與陳文成有關的紀錄。

促轉會指出，起初「彩虹資料」紀錄中，警總的監聽人員僅註記該「陳某」自稱住在匹茲堡；但另一份資料顯示，陳文成的岳父打電話給陳文成閒話家常，警總人員從各種線索，判斷「陳某」就是陳文成，兩通電話對照後，認定陳文成「顯屬叛國份子」，應對其在台北的家屬「瞭解與注意」。

促轉會說，陳文成在案發一年多以前，就被警總電話監聽，亦是透過此方式，得知陳文成即將在民國70年5月間返台，從而部署對他及其家人更為嚴密的監控措施，例如在陳文成入境台灣後，隨即協調入出境管理局暫不核發出境證。