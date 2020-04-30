高雄黨部主委改選 菊系「小英學妹」力抗海派猛攻

民進黨地方黨部主委、全國黨代表等黨職改選預計5月24日登場，「海派」來勢洶洶推派或支持多人參戰，更在競爭激烈的北、高兩大戰場勢在必得，尤其是陳菊扎根20年的高雄市，海派除要拿下黨部主委，若罷韓成功，將全力相助英系且與海派關係良好的行政院副院長陳其邁角逐高雄市長。

海派展現必勝氣勢，欲取代菊系，成為綠營在高雄最大派系。菊系參選人高閔琳打出「小英學妹」名號，立委劉世芳還貼出她與蔡總統、高閔琳的合照，營造「小英總統」隔空加持的印象，引發黨內側目。

蔡總統520後將依黨章回鍋擔任黨主席，黨內各派系對5月底地方黨部主委、及7月登場的中常委、中執委改選早已「動起來」，這次黨職改選攸關下屆縣市長與縣市議員提名，各派系都審慎備戰，競爭激烈。首先登場的縣市黨部主委改選，21個縣市中，新北、桃園、台中、新竹縣市、嘉義縣市、澎湖縣等8縣市只有一位候選人，其餘13縣市則有兩組以上人馬角逐。

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高雄黨部主委 菊系「小英學妹」力抗海派猛攻