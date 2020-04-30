GCTF工作坊落幕 防範威權國家用假訊息侵害民主國家

外交部次長徐斯儉表示，台灣位處於新冠肺炎和假訊息雙重威脅的最前線，疫情爆發以來各種假訊息四處散播，中國大陸也藉著「大外宣」，想要重新形塑他國輿論並粉飾自身形象，而台灣藉由「台灣模式」的防疫向全世界證明，和威權體制比起來，民主體制能更有效地處理危機。

外交部今天發布新聞稿，表示為了反制新冠肺炎相關假訊息在網路及社群媒體間散播，同時強化印太各國的媒體識讀能力，外交部、美國在台協會台北辦事處（AIT/T）及日本台灣交流協會4月29日在「全球合作暨訓練架構」（GCTF）下，共同舉辦「反制新型冠狀病毒疫情假訊息」線上工作坊。

外交部表示，外交部政務次長徐斯儉、美國國務院民主、人權暨勞工局助卿Robert Destro及日本台灣交流協會代表泉裕泰（Izumi Hiroyasu）均連線出席並開幕致詞；行政院政務委員唐鳳應邀主持活動第一場次討論。

外交部表示，徐斯儉致詞時表示，有關新冠肺炎疫情的假訊息正如同「數位野火」（digital wildfire）般透過網路在全球快速流竄，其危險程度不輸給疫情。台灣位處武漢肺炎及假訊息雙重威脅的最前線，自從疫情爆發以來，我政府注意到各種型態的假訊息四處散播，企圖誤導民眾並打擊民主體制，也觀察到中國大陸藉著推動「大外宣」，想要重新形塑他國輿論並粉飾其形象。

外交部表示，而我國政府藉由「台灣模式」的防疫向全世界證明，和威權體制比起來，民主體制能更有效地處理危機，且資訊透明、接受問責與蓬勃發展的公民社會才是抗疫成功的關鍵。