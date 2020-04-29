內政部依法廢止 171個政黨走入歷史

內政部昨天起依「政黨法」辦理，廢止171個政黨備案處分，公文於今日陸續寄出，未來這些政黨均不得再以政黨名義對外活動，內政部也提醒民眾留意，勿再對其捐贈政治獻金或參與相關活動，以免受騙。

依據「政黨法」第43條第1項規定，依人民團體法備案之政黨，其組織、章程及相關事項，應於政黨法施行後2年內，即去年12月7日前補正，如限期補正仍不符規定者，得廢止其備案。

內政部表示，經提請政黨審議會審議，決議給予4個月的補正期，故於12月24日函請當時尚未完成補正的230個政黨，限期於文到4個月內完成補正。

內政部統計，截至今年4月24日止，計有203個政黨未完成補正，後於26日有16個政黨將法人登記證書影本送達內政部。為求周妥，經內政部查詢司法院「法人及夫妻財產登記公告查詢系統」，另有16個政黨已完成法人登記程序但未陳報內政部。

扣除上開政黨後，已屆期仍未完成補正者，計有171個政黨，內政部已陸續依法廢止備案。包括樹黨、信心希望聯盟、社會福利黨等117個政黨，確定解散。

依據政黨法第32條規定，經廢止備案之政黨應辦理財產清算。內政部表示，已擬定清算相關流程。財產清算人應由政黨選任，如無法選任者則由內政部指定，清算人應於指定日期內(約文到15日內)，向內政部申報就任。