卓榮泰：中國將藉疫情建立「全方位數位極權主義」

民進黨中常會今天邀請兩岸政策協會副秘書長張宇韶以「新冠肺炎疫情下中共內部權力鬥爭分析」為題進行專案報告。報告中指出，短期之內，中國國家主席習近平的權力難以被撼動，但是已經埋下社會反抗的伏筆及潛在的力量。民進黨主席卓榮泰則表示，中國將藉疫情建立「全方位數位極權主義」，擴大國家力量整肅異議者。

報告指出，中國現在因為疫情來襲，各方矛盾更明顯，遭遇國外輿論戰、法律戰及賠償戰，國內也面臨經濟衰退，政治壓力也增加，尤其台美關係日益變好，台灣防疫躍上國際舞台，給中國造成更大壓力，報告者預測，未來中國「數位極權主義」將更興起，鎮壓網路言論，用更強力規範箝制內部聲音，例如最近任天堂遊戲「動物森友會」在中國被停賣，中國連遊戲都拒絕網友有溝通上的可能，報告判斷，短期之內習近平的權力難以被撼動，但是已經埋下社會反抗的伏筆，以及潛在的力量。

卓榮泰表示，2019年底開始爆發的新冠肺炎威脅數十億人民生命健康，不僅重創各國的民生經濟，更牽動了國際政經情勢的變化，讓中國近年來積極對外擴張，恣意投射銳實力的行徑，在國際上招致空前的負面觀感，也同時提升台灣的國際能見度。WHO（世界衛生組織）長期排除台灣的錯誤作法與不良影響，讓全世界都看得見，也紛紛發出正義的聲音。

卓榮泰指出，這段期間以來，越來越多的公衛專家及國際媒體均指控，新冠肺炎的急遽擴散，歐美各國錯失防疫的先機，正是因為中國隱匿疫情、幕後操縱WHO所致。從中國內部的權力鬥爭來看，包括發動軍機繞台等「戰爭邊緣策略」、為疫情定調的「大外宣」、掌握輿論陣地及鎮壓網路輿論等作法，一切都是源自維穩至上的政治需求。

卓榮泰說，中國是1個高度不透明的共產極權政權，未來更可能藉由此次新冠肺炎的危機，建立「全方位數位極權主義」，以擴大國家力量對其人民，及潛在異議者的鎮壓及整肅。這樣的發展除了將會埋下未來社會反抗的伏筆外，恐怕也會強化中國對外進行資訊戰的能力。台灣首當其衝，必須審慎以對。

卓榮泰說，截至4月29日為止，我國已經連續17天無本土病例，連續4天零確診，感謝第一線防疫醫護人員的辛勞及付出，這是全民努力的成果。此次的防疫，我國提供給各國的醫療資源協助及互助合作，證明了我國有能力對國際社會作出貢獻。但當前危機尚未解除，仍需持續以公開透明的「台灣模式」進行防疫，需要人民高度自律與守法，地方政府更要與中央充分合作、步調一致，不自亂陣腳，才能形成全面、有效的防疫體系，同時也要持續來強化自由民主的防衛機制，增加「民主的抗體」，防範極權政權的威脅。