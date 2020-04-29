快訊

不滿羅媽受攻擊 羅志祥靜默5天後首發聲

避免洩漏重大機密 國民黨通過黨職人員簽署保密協定

聯合報 / 記者劉宛琳／台北即時報導
國民黨考紀會主委葉慶元。本報資料照片
國民黨考紀會主委葉慶元。本報資料照片

國民黨中常會今討論「中國國民黨黨員違反黨紀處分規程」修正案，通過新增要求黨職人員簽署保密協定。條文規範全體黨職人員須負保密責任，不得透露職務上知悉或持有之資料與資訊，否則將視同違反「洩漏黨的重大機密」之規定。

中常會依據中央常會議事規則修正專案小組決議，於「中國國民黨黨員違反黨紀處分規程」第二條規定中增加第二項規定：「全體黨職人員，於就任時應簽署保密協定，就職務上知悉或持有之各項資料及資訊均應負保密責任，如有違反情事，則視同違反前項第六款之規定。」

國民黨保密防諜，為避免中常會開會內容常會洩漏給媒體，甚至會還沒開完就露出新聞，因此日前修正議事規則第十二條，增訂「中常委就任前應簽署保密承諾書」，避免會議內容遭透露。不過考紀會主委葉慶元上任後，認為此非議事規則規範事項，將之刪除，改研擬增訂黨紀處分規程。

「中國國民黨黨員違反黨紀處分規程」第二條第一項有六款規定，包含一、違反本黨主義、黨章、政綱、政策或決議；二、損害黨之聲譽；三、在黨內組織小組織致破壞黨之團結；四、惡意攻訐本黨致損害黨之利益；五、加入其他政黨；六、洩漏黨的重大機密；七、未經本黨同意，擅自接受非本黨執政之政府延攬為政務官。違反上述任一款，均視為違反黨紀。

國民黨 中常會 考紀會

延伸閱讀

國民黨中常委黨員直選案 改革組改會吵翻天

黨產會：救總由國民黨總裁蔣中正指示下成立

影／蔡政府紓困看得到領不到？國民黨提五缺失

蔡政府紓困方案民眾無感？ 國民黨列五大缺失

相關新聞

避免洩漏重大機密 國民黨通過黨職人員簽署保密協定

國民黨中常會今討論「中國國民黨黨員違反黨紀處分規程」修正案，通過新增要求黨職人員簽署保密協定。條文規範全體黨職人員須負保...

罷韓看板違規被拆 鄭照新：為何一再故意不申請？

罷韓團體在高雄市掛看板宣傳6月6日罷韓投票，未事先向工務局建管處申設，市府今拆除看板，罷韓團體抗議，並於今再另掛一幅罷韓...

樹黨等171政黨遭廢止備案 內政部今寄出公文

內政部今天表示，依政黨法規定，昨天開始辦理廢止包含樹黨、信心希望聯盟等171個政黨備案處分，公文將於今天陸續寄出，經廢止...

感謝紀維德強化台荷友好 蔡英文：推薦他台灣茶很配焦糖煎餅

台荷關係友好，蔡英文總統在臉書表示，日前即將離任的荷蘭駐台代表紀維德（Guy Wittich），送上鬱金香和焦糖煎餅，表...

被柯文哲指和錢櫃董座練台生關係好 蔡英文：我沒有

台北市錢櫃KTV林森店日前火警釀死傷，北市議員上政論節目爆料台北市長柯文哲和錢櫃董事長練台生關係良好，甚至多次到練家吃飯...

捷克議長訪台前猝死 蔡英文： 中國施壓友台不會成功

蔡英文總統今下午訪視勞動部自營作業者紓困現金發放辦理情形，受訪時被問及，友台捷克議長柯佳洛（Jaroslav Kuber...

持續零確診民調升高？ 蔡總統：只在乎疫調而不是民調

蔡英文總統今下午前往新北市汽車駕駛員職業工會視察勞動部自營作業者紓困現金發放辦理情形，針對近日有民調顯示因防疫有成民調升...

影／水利會改制！私產變公基金 會務委員轟：政府像做賊

公法人農田水利會將改制為公務機關，國民黨立法院黨團協同各地水利會事務委員召開記者會，直批蔡政府破壞民主，奪取人民財產與自...

首度回應任監察院長傳聞 陳菊：不要黑白講

總統府秘書長陳菊多次被傳出將擔任監察院長，不過相關訊息始終沒有被證實。她今天出席民進黨中常會，媒體問：「以後要叫妳院長？...

國民黨中常委黨員直選案 改革組改會吵翻天

國民黨改革委員會組改分組上午討論中常委、中央委員及黨代表直選案，黨中央提出版本是分縣市進行直選並採單記投票，雖然與會委員...

冷眼集／水利會「整碗捧走」為農友？為選票？

立法院今審查「農田水利法」草案，是農田水利會改制國有化最後一塊拼圖。民進黨政府主打人事公開透明、服務效能提升等裨益，卻避談強占民財、侵犯公法人自治權的疑慮，要說這次修法全無政治算計，是自欺欺人。

水利會歸國有／水利會長改官派 張碩文：金脈全被掌握

農田水利會系統將改為國家所有，身為水利系統出身的前立委張碩文受訪表示，全台17個水利會主要可以分兩大塊，北部幾個水利會因為持有土地價值高，會長官派後，金脈恐被掌握。至於南部，水利會是綿密的農民網路組織，他自己就曾在選舉時受到水利會的栽培。

熱門新聞

圖表看疫情／厄瓜多醫院遺體塞爆太平間 東京盼延長緊急事態

12萬人捐百萬口罩！名單驚見「捐0片」 內行人曝真相

沒本土確診遭隱瞞？急診醫指「不可能的2件事發生」台灣真的強

影／五一連假當無症狀者試金石？ 陳時中：我看法很類似

部長署長互槓犯天條 蘇貞昌520後會換掉蔡英文愛將嗎？

520人事／吳釗燮可望留任 女性首度駐美？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。