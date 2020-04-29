避免洩漏重大機密 國民黨通過黨職人員簽署保密協定

國民黨中常會今討論「中國國民黨黨員違反黨紀處分規程」修正案，通過新增要求黨職人員簽署保密協定。條文規範全體黨職人員須負保密責任，不得透露職務上知悉或持有之資料與資訊，否則將視同違反「洩漏黨的重大機密」之規定。

中常會依據中央常會議事規則修正專案小組決議，於「中國國民黨黨員違反黨紀處分規程」第二條規定中增加第二項規定：「全體黨職人員，於就任時應簽署保密協定，就職務上知悉或持有之各項資料及資訊均應負保密責任，如有違反情事，則視同違反前項第六款之規定。」

國民黨保密防諜，為避免中常會開會內容常會洩漏給媒體，甚至會還沒開完就露出新聞，因此日前修正議事規則第十二條，增訂「中常委就任前應簽署保密承諾書」，避免會議內容遭透露。不過考紀會主委葉慶元上任後，認為此非議事規則規範事項，將之刪除，改研擬增訂黨紀處分規程。

「中國國民黨黨員違反黨紀處分規程」第二條第一項有六款規定，包含一、違反本黨主義、黨章、政綱、政策或決議；二、損害黨之聲譽；三、在黨內組織小組織致破壞黨之團結；四、惡意攻訐本黨致損害黨之利益；五、加入其他政黨；六、洩漏黨的重大機密；七、未經本黨同意，擅自接受非本黨執政之政府延攬為政務官。違反上述任一款，均視為違反黨紀。