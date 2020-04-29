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感謝紀維德強化台荷友好 蔡英文：推薦他台灣茶很配焦糖煎餅
台荷關係友好，蔡英文總統在臉書表示，日前即將離任的荷蘭駐台代表紀維德（Guy Wittich），送上鬱金香和焦糖煎餅，表達對台灣的感謝。她要謝謝紀維德，任內積極強化台荷雙邊關係，最重要的是，「荷蘭貿易暨投資辦事處」已經正式更名為 荷蘭在台辦事處 Netherlands Office Taipei，讓台灣和荷蘭的友好關係，可以更忠實被呈現。
蔡總統說，台灣已經連續四天新增確診人數歸0，她也希望台灣跟荷蘭都能順利通過疫情考驗，讓經貿往來和人民的生活，能早日回到常軌。她也推薦紀維德帶些台灣茶回荷蘭，「應該會跟煎餅很配！」
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