捷克議長訪台前猝死 蔡英文： 中國施壓友台不會成功

蔡英文總統今下午訪視勞動部自營作業者紓困現金發放辦理情形，受訪時被問及，友台捷克議長柯佳洛（Jaroslav Kubera）訪台前猝死，遺孀控中國勢力威脅是催命符，蔡英文表示，有信心「這些壓力不會成功」；另衛福部長陳時中日前與美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）連線召開對話會議，蔡英文說，「能貢獻國際的我們一定會做」。

蔡英文今下午訪視新北市汽車駕駛員職業工會。她表示，這次疫情中，國際社會越來越了解中國在各方面施加壓力給各方面的人，國際上為台灣講話都承受壓力，這次感受更深。她指出，壓力是有的，但有信心一起打氣，「這些壓力不會成功」。

另台灣時間27日晚間，陳時中與美國衛生部長阿札爾展開視訊對話、交換心得，蔡英文表示「這次通電話我覺得很好」，台灣在有能力的情況、自己防疫達到一定程度的情況下，貢獻國際的我們一定會做。她表示，「我們的努力國際社會都看到了，也肯定」。

對「鏡週刊」報導，近年中國駭客頻頻攻擊我國，台大醫院電腦系統遭駭，想取得蔡英文、台北市長柯文哲等人病例。蔡英文表示，總統健康資料沒有問題，有自己管理機制，目前也沒有牽涉到防疫，且我國國安、資安單位都持續有監控、調查。